Vitória anuncia a contratação do zagueiro Zé Marcos

O elenco do Vitória recebe mais uma opção para o sistema defensivo na temporada 2025. O zagueiro Zé Marcos foi confirmado como reforço para a equipe baiana na manhã deste domingo.

"O zagueiro Zé Marcos é a quarta contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até 2027", destacou o Rubro-Negro nas redes sociais.

Aos 26 anos, Zé Marcos disputou as últimas duas temporadas com a camisa do Juventude. Zagueiro canhoto, ele disputou 74 jogos pela equipe de Caxias do Sul neste período.

Nas categorias de base, Zé Marcos começou no Paulínia e depois se desenvolveu no Athletico-PR. Em seguida, incorporou ao currículo uma experiência no exterior, em clubes da Sérvia e Montenegro. Voltou ao Brasil em 2019 e, antes de jogar pelo Juventude, passou por Avaí e Criciúma.