Grizzlies ofuscam brilho de Davis e vão aos playoffs; Heat cala Atlanta e busca vaga inédita

Estão definidas as últimas duas vagas nos playoffs da NBA. O Memphis Grizzlies confirmou o favoritismo, ofuscou grande apresentação de Anthony Davis e despachou o Dallas Mavericks, se tornando o adversário do Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste. Pelo Leste, o Miami Heat fez história ao ser o primeiro 10º colocado a avançar no play-in, calando Atlanta e derrubando os Hawks na prorrogação para virarem rivais do Cleveland Cavaliers.

A vitória dos donos da casa no Tennessee veio em tons de superação do astro Ja Morant. A estrela do Grizzlies havia torcido o tornozelo diante do Golden State Warriors, na terça-feira, e iniciou uma corrida contra o tempo para jogar. Recuperado, contribuiu com importantes 22 pontos e 9 assistências no triunfo por 120 a 106.

Ja Morant ainda "chamou atenção" em discussão com Anthony Davis, na qual colaram rostos em tentativa de desestabilização. Apenas do momento tenso, ambos tiveram grande noite. O pivô dos Dallas foi o cestinha da noite, com 40 pontos, insuficientes para desbancarem os donos da casa, que fizeram um primeiro quarto gigante, com 25 pontos de vantagem, para se garantirem no caminho do Thunder.

"Os médicos me deram toda a ajuda que eu precisava, da forma mais simples possível", disse Ja Morant, cuja escalação só foi confirmada 30 minutos antes do início do jogo. "Eu queria estar em quadra. Eu queria jogar e vencer."

O astro ficou atrás na pontuação de Jaren Jackson Jr., maior pontuador dos Grizzlies com 24 pontos, e ao lado de Desmond Bane, que contribuiu com outros 22. Davis foi o "cara" do Dallas, com 40 e mais nove rebotes. Mas está fora dos playoffs.

HEAT FAZ HISTÓRIA

O Miami Heat é o primeiro time da história a passar pelo play-in com duas vitórias como visitante. Depois de superar o Chicago Bulls, calou Atlanta com 123 a 114 na prorrogação diante dos Hawks. Tyler Herro marcou 30 pontos e converteu duas cestas de três na prorrogação para ser o protagonista da noite.

O Heat terá pela frente o forte Cleveland Cavaliers, que fez a melhor campana da fase de classificação. E garante chegar empolgado para a série que começa já no domingo. "Eu sei o quanto o nosso grupo queria entrar nesses playoffs", comemorou o técnico do Miami, Erik Spoelstra. "Eu podia ver isso nos olhos deles e sentir isso no coração deles."

O Heat se tornou o primeiro time cabeça de chave 10 em qualquer uma das conferências a chegar aos playoffs desde que o formato de play-in foi lançado na temporada 2020/21.

"Fizemos do jeito mais difícil. Somos experientes em batalhas", disse Haywood Highsmith, do Miami, que marcou 12 pontos e pegou 10 rebotes. "Podemos ir a qualquer lugar e vencer qualquer um."

O Heat tinha vantagem de 106 a 104 quando uma bandeja de Trae Young a 1,3 segundos do fim do tempo regulamentar empatou o jogo, forçando a prorrogação. Young fez 29 pontos e distribuiu 11 assistências para os Hawks. Okongwu anotou outros 28 pontos, pegando 12 rebotes. "Não chegar aos playoffs é um fracasso para mim", lamentou Young.