Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolve em acidente com morte na Argentina, diz jornal local

O meia Rodrigo Garro, camisa 10 do Corinthians, se envolveu em um acidente grave na madrugada deste sábado na Argentina, onde passa suas férias. Um motociclista de 30 anos se chocou com a caminhonete do jogador e morreu no local. De acordo com informações do jornal El Diario de La Pampa, Garro testou positivo para uma pequena quantidade de álcool no sangue.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã (horário da Argentina) na cidade de General Pico, na província de La Pampa. A vítima foi identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que pilotava uma moto e se chocou contra a Dodge Ram conduzida por Garro.

Ainda segundo informações do jornal argentino, o promotor da cidade, Francisco Cuenca, confirmou que Rodrigo Garro foi detido preventivamente, mas que deverá recuperar a liberdade em breve, visto que a taxa de álcool presente no sangue do meia apresentou medição positiva, em torno de 0,5 gramas.

RODRIGO GARRO CHOCÓ Y MATÓ A UN MOTOCICLISTA Fue demorado en La Pampa.

@A24COM) January 4, 2025

Cuenca também revelou que as investigações ainda estão em andamento para apurar como ocorreu a colisão, mas segundo a mecânica do acidente, os dois veículos estavam frente a frente no momento do impacto fatal.

Rodrigo Garro ainda estaria acompanhando de um companheiro do mundo do futebol, um jogador que atua no Emelec, do Equador. O meia desativou sua conta oficial no Instagram.

O acidente ocorreu em um cruzamento que, conforme informado por vizinhos, tem pouca sinalização, o que pode ter contribuído para a baixa visibilidade de ambos os motoristas, principalmente no início da madrugada, ainda sem a luz do sol.

Os investigadores do caso trabalham na reconstrução do acidente e estão sendo avaliados fatores como a velocidade dos veículos, as condições da estrada e a manobra realizada por Garro no momento da colisão. Testes de bafômetro e outros detalhes são analisados para determinar responsabilidades legais.

Rodrigo Garro chegou ao Corinthians no início de 2024 e logo se tornou fundamental na equipe do Timão. Ao fim da temporada, o argentino acumulou 13 gols e 14 assistências pelo clube do Parque São Jorge, sendo eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro.