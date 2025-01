São Paulo x Serra Branca-PB: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

O São Paulo inicia sua trajetória na Copinha neste sábado, contra o Serra Branca-PB, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A bola rola para o duelo a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: O Sportv transmite a partida, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

?? Último treino antes da estreia na Copinha concluído! O Tricolor enfrenta o Serra Branca (PB) neste sábado (4), às 19h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú! ?? Baixe gratuitamente o aplicativo BIP FUT para garantir seu ingresso! #MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? ?... pic.twitter.com/mrj4Emlbwz ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 3, 2025

Tetracampeão, o São Paulo busca voltar a vencer o torneio após seis anos. O último título do Tricolor Paulista na Copinha foi em 2019, quando superou o Vasco na decisão.

Para esta edição, a equipe sub-20 do Tricolor chega motivada depois de conquistar a Copa do Brasil da categoria, em 2024. O time superou o Palmeiras para ficar com o título.

Dirigido pelo técnico Allan Barcellos, o São Paulo chega novamente como um dos principais times para conquistar a Copinha. O atacante Ryan Francisco é o grande destaque da equipe. Em 2024, ele foi o artilheiro do sub-20 do Tricolor, com 38 gols marcados. Outro jogador para ficar de olho é Ferreira, que também atua no ataque. O atleta somou 19 tentos e oito passes para gol na última temporada.

Do outro lado, o Serra Branca-PB irá disputar a Copinha pela segunda vez em sua história. O clube é um dos representantes da Paraíba, que também conta com o Cruzeiro-PB na competição. O elenco, comandado pelo técnico Roberto Maschio realizou os últimos ajustes desta sexta-feira, com foco na estreia contra o Tricolor Paulista.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SERRA BRANCA-PB

Local: estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP



Data: 4 de janeiro de 2025 (sábado)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitra: Marianna Nanni Batalha



Assistentes: Italo Magno de Paula Andrade e Anna Beatriz Scagnolato

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Igão e Rickelme; Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.



Técnico: Allan Barcellos

SERRA BRANCA-PB: Alison; Nicolas, Pedro Arruda, Klayver e Maurício; Jó, Cézar Soares, Paulo Renan e Gabriel; Baéca e Israel.



Técnico: Roberto Maschio