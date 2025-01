São Paulo acerta venda de Wellington Rato ao Vitória

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Vitória anunciou a contratação de Wellington Rato junto ao São Paulo. Após vestir as cores do Tricolor por duas temporadas, o atacante defenderá o clube baiano até o fim de 2028.

Wellington Rato tinha contrato com o São Paulo até 2026, mas acabou sendo negociado. Isso porque a diretoria tricolor precisa enxugar sua folha salarial para se adequar à política de austeridade financeira das próximas temporadas.

O atleta de 32 anos foi um pedido do técnico Thiago Carpini, que treinou Rato no início de 2024, quando comandava o próprio São Paulo. Juntos, conquistaram a Supercopa do Brasil em fevereiro, após vitória do Tricolor Paulista nos pênaltis diante do Palmeiras, no Mineirão.

NOVO REFORÇO DO LEÃO! ???? O atacante Wellington Rato é a primeira contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até 2028. QUE SEJAM ANOS DE VITÓRIA! O atleta se apresenta no Barradão na quarta-feira (08). #PegaLeão #JogaremosJuntos... pic.twitter.com/FY5rnCTy4K ? EC Vitória (@ECVitoria) January 3, 2025

A temporada de 2024 foi difícil para Wellington Rato, que enfrentou lesões e balançou as redes apenas uma vez, além de nove assistências. Desde o gol marcado contra o Corinthians, em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil de 2023, o jogador ficou mais de um ano e três meses sem anotar um tento.

O jejum do atleta terminou em novembro, quando marcou o segundo do São Paulo no triunfo por 3 a 0 diante do Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wellington Rato deixa o São Paulo com dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil 2024. Ao todo, marcou seis gols e distribuiu 19 assistências em 105 partidas com a camisa do time do Morumbi.