PVC: Contratação de Dudu recupera autoestima do torcedor do Cruzeiro

A chegada de nomes como Gabigol e Dudu, apresentado oficialmente nesta sexta (3), ajuda a recuperar a autoestima da torcida do Cruzeiro, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O torcedor está feliz, está orgulhoso. Uma parte das contratações do Gabigol e do Dudu tem a ver com a recuperação da autoestima do cruzeirense.

O cruzeirense recuperou a autoestima e está olhando por cima do atleticano nesse momento.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, o torcedor do Cruzeiro ansiava por demonstrações de grandeza do clube após anos seguidos de "vacas magras".

Eu concordo muito com o que o José Boto [novo diretor de futebol] disse no Flamengo, que a torcida tem que estar feliz em dezembro, não em janeiro, mas o fato é que em janeiro a torcida do Cruzeiro está feliz.

E o Cruzeiro precisava dessa recuperação de 'eu torço para um time grande'. O torcedor está se sentindo assim.

Paulo Vinícius Coelho

PVC: Fulham vai empurrar 'novela Andreas Pereira' até final de janeiro

O Fulham vai empurrar a negociação com o Palmeiras por Andreas Pereira até o final de janeiro, informou PVC.

O Fulham continua fazendo jogo duro, e eu confirmei a minha interpretação com os agentes que estão no negócio.

O mercado na Premiere League fecha no dia 3 de fevereiro, e a minha pergunta foi a seguinte: é possível que o Fulham empurre essa negociação até a última semana de janeiro para saber se terá outras ofertas melhores que a do Palmeiras, a posição na tabela, se o jogador quer ir ou quer ficar? E a resposta foi: 'é possível'.

Então, é provável que esse negócio não vai ter um desfecho rápido. Se o Palmeiras contratar o Andreas Pereira, vai ser na última semana de janeiro, talvez na primeira de fevereiro.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra