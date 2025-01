Com dois gols de pênalti, Fluminense vence Inter de Limeira na estreia da Copinha

O Fluminense estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com dois gols de pênalti, os tricolores bateram por 2 a 1 a Inter de Limeira-SP, nesta sexta-feira, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pelo grupo 10. Os dois gols do triunfo foram marcados por João Lourenço (2), enquanto Wendell diminuiu.

Os cariocas abriram o placar logo aos três minutos, com a cobrança de João Lourenço.

No entanto, a Inter de Limeira não se abalou com o revés e chegou ao empate aos 30 minutos. O lateral Wendell cruzou e contou com a falha do goleiro Kevin, que tentou a defesa, mas mandou a bola para a própria rede.

Na etapa final, o Fluminense foi em busca da vitória e conseguiu o segundo aos 30 minutos, em mais um pênalti. João Lourenço mais uma vez mandou a bola para a rede.

Com o resultado positivo, o Fluminense terminou a rodada na segunda posição, com três pontos. O líder é o Linense-SP, que goleou o Coimbra-MG por 5 a 2 na abertura da chave. Do outro lado, a Inter de Limeira ficou na terceira colocação.

Os tricolores voltam a campo nesta segunda-feira, contra o Coimbra. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no mesmo local. Já a Inter de Limeira encara o Linense, novamente no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. Desta vez a partida acontece às 16h15.