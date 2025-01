No fim, Cruzeiro sofre empate do Real Brasília na estreia da Copinha

O Cruzeiro estreou na Copa São Paulo de Futebol Jr. nesta quinta-feira, pelo Grupo 13, e empatou com o Real Brasília por 1 a 1. O gol da equipe mineira foi marcado por Kaique Kenji, enquanto João Carvalho deixou tudo igual, já nos acréscimos. A partida foi disputada no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Com o resultado, o Cabuloso e o Real Brasília ficaram empatados com um ponto, atrás do líder São Carlos. Mais cedo, o dono da primeira posição venceu o Imperatriz por 2 a 1.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Imperatriz. A bola rola às 21h30 (de Brasília), novamente no Estádio Luís Augusto de Oliveira. No mesmo dia e local, o Real Brasília encara o São Carlos. Desta vez às 19h15.

O gol do Cruzeiro foi marcado ainda na primeira etapa, com Kaique Kenji. Aos 25 minutos, o atleta pegou o rebote no chute de Gui Meira e concluiu para as redes.

Já aos 49 do segundo tempo, João Carvalho também aproveitou o rebote no chute do companheiro e mandou para o fundo do gol.