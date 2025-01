Avaí anuncia contratações de Marquinhos Gabriel e Barreto até o final de 2025

Nesta quinta-feira o Avaí anunciou as contratações do meio-campista Marquinhos Gabriel e do volante Barreto até o final de 2025. Os jogadores defenderam o Criciúma na última temporada.

O meia Marquinhos Gabriel é o novo reforço do Leão para a temporada. Nascido em 21/07/1990, é natural da Selbach-RS e estava no Criciúma. O contrato vai até 30/11/2025.#AvaíMinhaVidaMeuAmor pic.twitter.com/I8wguhbRJW ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) January 2, 2025

Será a segunda passagem do meia pelo Leão da Ilha. Marquinhos Gabriel defendeu o clube no início da carreira, em 2011, quando tinha 20 anos. No período, foram 19 jogos e quatro gols marcados.

O atleta também possui passagens pelo Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Athletico-PR, Vasco, Goiás, Sport e Bahia.

Já Barreto, de 29 anos, foi formado nas categorias de base do Criciúma e soma 204 partidas em duas passagens pelo clube. O volante conquistou a Recopa Catarinense e Campeonato Catarinense de 2024.

O primeiro confronto do Avaí em 2025 será diante do Santa Catarina, dia 15 de janeiro, às 20h30 (de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Catarinense, na Ressacada.