Pré-temporada curta, clássico fora de casa e mais: veja o calendário do Corinthians em janeiro

O Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava para a pré-temporada de 2025 na próxima terça-feira, dia 7 de janeiro. A delegação corintiana começa, portanto, a preparação para a disputa do Campeonato Paulista, que, neste ano, começa mais cedo do que o habitual.

O calendário do futebol brasileiro em 2025 precisou passar por uma mudança devido à Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que terá Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras participando. O torneio será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos.

Dessa forma, o Campeonato Paulista precisou ser antecipado para melhor distribuição dos jogos nas datas posteriores. O Corinthians entra em campo no Estadual buscando voltar a vencer o torneio depois de cinco edições. A equipe está no Grupo A, ao lado de Inter de Limeira, Botafogo-SP e Mirassol.

A estreia do Timão no Estadual vai acontecer no dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, de acordo com a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol. O jogo será no Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília). Depois disso, pela segunda rodada, o Alvinegro encara o Velo Clube, no dia 19 (domingo), na Neo Química Arena.

Dos três clássicos do Corinthians na fase de grupos, um será disputado em janeiro. A equipe de Ramón Díaz visitará o São Paulo no dia 26 (domingo), às 18h30.

Confira os jogos do Corinthians em janeiro, pelo Paulistão:

16/1 - RB Bragantino x Corinthians (19h30)



19/1 - Corinthians x Velo Clube (18h30)



22/1 - Corinthians x Água Santa (20h)



26/1 - São Paulo x Corinthians (18h30)



29/1 - Ponte Preta x Corinthians (19h45)