Brasileiros vão ao pódio na São Silvestre em prova com domínio de quenianos

Do UOL, em São Paulo

Os quenianos dominaram a 99ª edição da São Silvestre, realizada nesta terça-feira (31). Agnes Keino e Wilson Too venceram as provas feminina e masculina, respectivamente. Apesar de ficar mais um ano sem vencer, o Brasil teve três representantes no pódio.

Quênia domina, e Brasil vai bem

Agnes Keino foi dominante na prova feminina. A atleta largou na frente e disparou, principalmente, na reta final do trajeto. Ela concluiu o percurso de 15km em um tempo de 51min26s.

Cynthia Chemweno (KEN) e Núbia de Oliveira (BRA) completaram o top-3, nesta ordem. A brasileira brigou pelo terceiro lugar até o fim e venceu a concorrência da tanzaniana Anastazia Dolomongo na reta final da Avenida Paulista.

A brasileira Tatiane Raquel da Silva terminou a prova na quinta colocação e também conseguiu o seu lugar no pódio. Na São Silvestre, os cinco primeiros vão à premiação.

Estou muito feliz com o resultado e essa conquista representa muito. Sonhei muito que isso ia acontecer e consegui realizar esse feito. Foi um trabalho duro, árduo, mas valeu a pena. Foi a terceira colocada, uma campeã e ainda acredito que vou vencer essa prova, uma brasileira vai voltar a vencer. Núbia de Oliveira

Wilston Too teve uma prova mais apertada no masculino. O queniano parecia ter vitória tranquila após ultrapassar Wilson Mutua nos primeiros quilômetros, mas viu Joseph Panga (TAN) se aproximar nos minutos finais. Ele resistiu e venceu com tempo de 44min22s.

O brasileiro Johnatas Cruz foi o melhor brasileiro na prova. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo de Too, Panga e Poghisho, que formaram o top-3, mas chegou na quarta colocação. Nicolas Kosgei (KEN) terminou em quinto.

Deu super certo. Como falamos na coletiva, sair devagar, cadenciado, descer a Major tranquilo, depois encaixar o ritmo e vir buscando. É difícil trabalhar isso porque precisa ter cabeça, mas hoje tive cabeça fria, tranquila e aconteceu. O trabalho foi afiado, trabalhei mais a cabeça para construir esse ritmo. Johnatas Cruz

Núbia de Oliveira e Johnatas Cruz foram os melhores brasileiros na São Silvestre de 2024 Imagem: Montagem UOL

Como foi a prova feminina

Agnes Keino dominou a prova desde os primeiros minutos. A atleta se desgarrou do resto do pelotão junto da também queniana Cynthia Chemweno. As brasileiras Núbia de Oliveira e Pedrina Silva chegaram a tentar acompanhar o ritmo, mas perderam as rivais de vista.

Keino assumiu a ponta de maneira isolada na parte intermediária da prova e não largou mais. Ela já corria isolada na chegada aos 10 dos 15km da prova.

A prova feminina teve início às 7h40 (de Brasília). As atletas da elite largaram sozinhas — o grande público largou junto com os atletas da elite masculina.

Agnes Keino cruza linha de chegada da São Silvestre de 2024 Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Como foi a prova masculina

A prova começou com uma arrancada impressionante. Wilson Mutua, também do Quênia, largou com muita velocidade e assumiu a ponta, colocando vantagem significativa sobre o rival.

O ritmo forte durou pouco. Mutua perdeu o fôlego e viu Wilson Too ultrapassá-lo ainda dentro dos primeiros quilômetros de prova.

Too abriu vantagem e foi controlando a prova. Ele viu o tanzaniano Joseph Panga encostar na entrada da subida da Brigadeiro Luís Antônio, mas conseguiu recuperar o bom ritmo e se manteve à frente.

A prova masculina teve largada às 8h05 (de Brasília).