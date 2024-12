Claressa Shields afirma que aplicou surra em Cyborg em treino e promete nocauteá-la no boxe

A rivalidade entre Claressa Shields e Cris 'Cyborg' segue pegando fogo. A brasileira já desafiou a renomada boxeadora para uma luta de MMA e até se colocou à disposição para enfrentá-la na nobre arte, com certas condições estabelecidas. Por sua vez, a americana, que impressionou no ringue novamente e emplacou mais um triunfo, em julho, em Detroit (EUA), já descartou encarar a rival no MMA. Agora, a atleta voltou a provocar a veterana ao fazer uma revelação.

Ao participar do podcast 'Pound 4 Pound', Claressa, que chegou a treinar com a campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator no passado, afirmou que costumava castigar a rival nos sparrings. Na ocasião, as atletas ainda tinham uma boa relação. Hoje, com o relacionamento entre elas deteriorado, a americana, ao projetar uma possível luta de boxe contra a brasileira, prometeu castigá-la.

E a confiança de Shields se explica. A americana é uma estrela do boxe, multicampeã mundial e não sabe o que é perder. Portanto, a americana, ciente de que 'Cyborg' passou a se aventurar no boxe e venceu as poucas lutas que disputou, garantiu que iria expor, sem piedade, a diferença de nível entre elas em um eventual duelo, cravando um desfecho brutal.

"Ela quer fama. Quando treinamos, dei uma surra nela, fácil. Aí, o namoradinho dela veio até mim e disse, 'Oh meu Deus, é tão bom ver Cris ser humilhada. Ela vence caras na academia, todas as mulheres'. Ela quer lutar comigo? Venha fazer isso. Ela fala, 'Oh, quero que você venha para o MMA'. Não, sua idiota. Você disse que me nocautearia se usássemos luvas de oito onças com 69,8 kg. Não dou a mínima se usássemos luvas de quatro onças. Vou apagar Cyborg. Ela não pode lutar (boxe). Você é uma lutadora de MMA", declarou a atleta.

Histórico de Claressa no boxe

Claressa Shields, de 29 anos, é uma das grandes estrelas do boxe. A americana é multicampeã mundial da modalidade e está invicta na carreira, com 15 vitórias. Atualmente, a bicampeã olímpica da nobre arte integra o plantel da PFL.