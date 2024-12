Petrino promete dar a volta por cima no UFC em 2025: "Pronto para trabalhar e me divertir"

Vitor Petrino iniciou a temporada 2024 com vitória no UFC, porém a terminou em baixa. Em dezembro, na Flórida (EUA), o brasileiro perdeu a segunda luta seguida e viu seu hype nos meio-pesados (93 kg) diminuir consideravelmente. No entanto, o mineiro não parece abalado com o momento delicado que atravessa na carreira e se mostra esperançoso de que viverá dias melhores na organização.

Tanto que, em sua conta oficial no 'Instagram', Petrino prometeu dar a volta por cima no UFC em 2025. Vale pontuar que nas últimas duas lutas que disputou, o brasileiro, mesmo sendo classificado pelas casas de apostas como favorito, foi finalizado por Anthony Smith no primeiro round, em pleno Brasil, e nocauteado por Dustin Jacoby brutalmente no terceiro assalto.

Como consequência das derrotas, 'Cabuloso' recebeu duras críticas de parte da comunidade do MMA e se afastou de voltar ao top-15 da divisão. De todo modo, o atleta garantiu que não perdeu a confiança, nem a motivação por conta dos reveses. Disposto a encerrar a má fase, Vitor se comprometeu a intensificar os treinos para evoluir no esporte e provar seu valor como lutador de alto nível em seu próximo combate.

"'Não deixe que o medo de errar te impeça de tentar. Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada'. Sigo meu propósito com a mesma determinação! Estou ansioso para 2025! Venha quem vier! Estou pronto para trabalhar e me divertir! Um ótimo final de ano para todos", escreveu o lutador.

Registro de Petrino no MMA

Vitor Petrino, de 27 anos, é uma promessa do Brasil nos meio-pesados do UFC. O mineiro iniciou sua aventura no MMA em 2019 e estreou na companhia em 2023. No esporte, 'Cabuloso' construiu um cartel composto por 11 vitórias e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Modestas Bukauskas, Rodolfo Bellato (duas vezes) e Tyson Pedro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vitor Petrino (@vitorpetrino)