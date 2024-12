E o Poatan? Cormier elege Ilia Topuria como o melhor lutador de 2024

Alex Pereira brilhou no octógono e fez uma temporada irretocável no UFC. Ao longo do ano, o brasileiro impressionou a comunidade do MMA ao defender o cinturão dos meio-pesados (93 kg) três vezes. No entanto, Daniel Cormier apontou que o renomado striker não fez o bastante para se tornar o melhor lutador do período. O integrante do Hall da Fama da companhia elegeu Ilia Topuria como o grande destaque de 2024.

Em seu programa na 'ESPN' americana, 'DC' justificou sua escolha, que chegou a surpreender, já que elogiou 'Poatan' constantemente ao longo da temporada. Antes, Cormier colocou o brasileiro em seu top-5 de profissionais mais importantes do MMA em 2024, deixando 'El Matador' de fora. No ano, Alex nocauteou Jamahal Hill, Jiri Prochazka, dois ex-campeões dos meio-pesados que não chegaram a defender o título, e Khalil Rountree, se consolidou como um dos atletas mais temidos do esporte e um fenômeno de popularidade.

Contudo, Cormier frisou que o campeão do peso-pena (66 kg) do UFC foi além, conquistando vitórias ainda mais expressivas. Em 2024, o georgiano entrou em ação duas vezes, conquistou o cinturão da categoria e o defendeu pela primeira vez ao nocautear Alexander Volkanovski e Max Holloway, respectivamente. Como Ilia convenceu contra dois dos maiores nomes da história da categoria, 'DC' o colocou acima de 'Poatan' na disputa pelo status de melhor lutador de 2024.

"Não sei se uma das vitórias de Alex ou as três superam, em termos de importância, as duas que Ilia teve. Alex venceu dois ex-campeões e um cara como Khalil, que é muito bom e estava em sétimo lugar, certo? Ilia venceu Volkanovski, um dos maiores penas de todos os tempos. Ele é o número dois, porque ninguém jamais irá superar Aldo. Ele venceu Holloway, o terceiro melhor pena da história. Em termos de importância, ele precisou de um ano para acabar com os últimos oito anos da divisão. Ele venceu grandes nomes que ainda estão lutando em alto nível. Em termos vencer os melhores e não apenas vencê-los, como também nocauteá-los, para mim é Ilia. Sem dúvida", declarou 'DC'.

Registro de Topuria no MMA

Ilia Topuria, de 27 anos, se tornou campeão do peso-pena do UFC estando invicto na carreira. O georgiano iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e estreou na companhia em 2020. No esporte, 'El Matador' disputou 16 lutas e venceu todas, sendo 14 pela via rápida (oito por finalização e seis por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell, Josh Emmett e Max Holloway.