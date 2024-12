Inter de Milão derrota Cagliari fora de casa e assume a liderança do Campeonato Italiano

Neste sábado, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou o Cagliari no Estádio Sant'Elia, venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança da competição. Bastoni, Lautaro Martínez e Çalhanoglu balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Inter de Milão chegou aos 40 pontos e assumiu a ponta da tabela por critérios de desempate. No entanto, a agora vice-líder Atalanta ainda atua nesta rodada, contra a Lazio, e pode recuperar a liderança. Por outro lado, com a derrota, o Cagliari permaneceu com 14 unidades, na 18ª posição.

A Inter de Milão retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe a própria Atalanta, no San Siro, pela semifinal da Copa da Itália. No domingo (05/12), às 08h30, o Cagliari visita o Monza, no Stadio Brianteo, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

O placar foi inaugurado pela Inter de Milão aos oito minutos do segundo tempo. Após cruzamento afastado pela defesa adversária, Barella dominou pela direita e fez cruzamento para Bastoni que, posicionado na segunda trave, desviou de cabeça para marcar.

Aos 26 minutos da etapa complementar, a Inter de Milão ampliou a vantagem. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola passou por todos na área e sobrou nos pés de Barella, que novamente cruzou, mas para Lautaro Martínez. O atacante argentino arrematou de primeira, na pequena área, e balançou as redes.

A Inter de Milão aumentou a diferença aos 33 minutos da segunda etapa. Após Mateusz Wieteska desviar a trajetória da bola com a mão dentro na área, o árbitro assinalou a penalidade. Çalhanoglu assumiu a responsabilidade, bateu cruzado e converteu.