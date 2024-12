David Luiz dá adeus ao Flamengo e lamenta não ter despedida 'mais formal'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Seis dias depois do anúncio de que não irá renovar com o Flamengo, David Luiz foi às redes sociais mandar um recado para a torcida. A nova diretoria eleita do clube decidiu não ampliar o vínculo do zagueiro, que termina no dia 31 de dezembro. Ele não ficaria mesmo na antiga gestão.

O que aconteceu

David Luiz aguardava a mudança de diretoria para saber sobre o futuro. Apesar de ter a vontade de ficar no Fla, o defensor passou pela avaliação do técnico Filipe Luís e do novo diretor de futebol, José Boto. Ele acaba se despedindo sem um encontro com a torcida.

Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi dentro do Flamengo. Eu vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o Manto. Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno. David Luiz

O Flamengo anunciou a decisão no dia 22 através das redes sociais. O clube agradeceu David e destacou que ele entrou para a história da equipe.

Naquela ocasião, o zagueiro não se manifestou. Ele apenas publicou vídeos treinando para manter a forma física durante as férias.

David Luiz não foi muito aproveitado em 2024. Na maior parte da temporada ele ficou no banco de reservas. Foram 36 jogos e três gols.

O zagueiro foi bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024) e campeão da Libertadores pelo Fla (2022). Também foi campeão carioca em 2024. Ele estava no clube desde 2021.

David Luiz desperta o interesse de outros clubes. A tendência é a de que o jogador de 37 anos permaneça no futebol brasileiro.

Veja a mensagem na íntegra

"Chegou o grande dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi dentro do Flamengo. Eu vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o Manto.

Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno. Seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nordeste, no Sul. Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e retribuir esse amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, do pessoal da limpeza, da cozinha, da grama, do fundo do meu coração. Foi sempre uma relação muito próxima. Tentei ser sempre o David de sempre. O que ardia meu coração era ajudar.

Sem todos os funcionários, sem a Nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei. Libertadores, Copa do Brasi. Comemorar com vocês e com minha família perto, que não pude ter em tanto tempo lá fra. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o Manto que me deu muita alegria e desejando sorte."