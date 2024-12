Messi e três jogadores do Botafogo são indicados ao prêmio Rei da América

O tradicional prêmio Rei da América, organizado pelo jornal El País, já tem os cinco indicados definidos. Em lista divulgada nesta sexta-feira, apareceram os nomes de três jogadores do Botafogo: Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique. Além deles, Lionel Messi, do Inter Miami, e Léo Fernández, do Peñarol, também estão concorrendo.

O vencedor do prêmio será divulgado no dia 31 de dezembro. De acordo com o jornal uruguaio, a "Copa Libertadores tem peso próprio para a definição, e 2024 não foge à regra. Os finalistas são a prova disso".

Em 2024, o Botafogo fez um ano inesquecível ao conquistar a inédita Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Além de defenderem o Glorioso, Savarino, Almada e Luiz Henrique tiveram convocações para suas respectivas seleções nacionais.

Já Messi não conseguiu os objetivos coletivos com o Inter Miami, entretanto, teve uma grande performance individual ao marcar 23 gols e dar 13 assistências em 25 jogos. Em 2024, o argentino ainda se sagrou bicampeão da Copa América.

Leo Fernández, por sua vez, foi campeão uruguaio e semifinalista da Copa Libertadores com o Peñarol. Ele terminou o ano com 22 gols e 17 assistências distribuídas.

O atual vencedor do prêmio Rei da América é o atacante Germán Cano, do Fluminense. Antes dele, venceram Pedro (pelo Flamengo), Julián Álvarez (River Plate), Marinho (Santos) e Gabigol (Flamengo).