Mauro Cezar: Oscar é contratação também motivada por vaidade de dirigente

Um contrato longo demais e uma apresentação inusitada demonstram a vaidade de Julio Casares, presidente do São Paulo, na contratação de Oscar, afirmou Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, nesta sexta (27).

O comentarista apontou que esta não é a primeira vez que o mandatário tricolor age assim, citando o desfile com James Rodríguez, na chegada do meia colombiano.

O presidente do São Paulo [Julio Casares] é contaminado pela vaidade. Contrata o James Rodríguez e desfila com ele pelo aeroporto - vaidade. Contrata o Oscar por três longos anos, com 33 anos, jogando na China. Ninguém questiona a duração do contrato. [...] Quem apresenta o jogador para a torcida oficialmente? O presidente. Não é a conta do clube, que tem o patrocinador que ajudará a pagar o salário - vaidade.

Mauro Cezar

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.