Entenda como patrocinadora máster ajudou São Paulo a repatriar Oscar

O São Paulo deu um verdadeiro presente de Natal para a sua torcida e conseguiu viabilizar a contratação de Oscar. O clube, porém, precisou de uma leve ajuda para repatriar o meio-campista.

Inicialmente, a ideia da diretoria tricolor era arcar com todos os custos da operação Oscar. O jogador, no entanto, fez algumas exigências as quais o São Paulo não poderia oferecer no momento.

Portanto, a patrocinadora máster do clube, Superbet, entrou na jogada. A empresa já havia demonstrado o desejo de, através de um aporte financeiro, ajudar o Tricolor a fazer uma contratação de impacto nesta janela de transferências. As partes ainda discutiam um nome.

A casa de apostas, ciente da situação com Oscar, topou auxiliar o São Paulo e apresentou garantias financeiras para o jogador assinar o contrato.

A Superbet, ainda, dividirá o salário do meio-campista com o clube do Morumbis. Segundo o portal Mkt Esportivo, o vencimento do jogador irá girar em torno de R$ 2 milhões mensais.

O envolvimento da patrocinadora na negociação pode ser visto logo no anúncio. O presidente do time, Julio Casares, publicou uma foto ao lado de Oscar e utilizou a hashtag #SuperRefoço. O São Paulo fez o mesmo ao anunciar o atleta nas redes sociais.

Oscar retorna ao São Paulo, clube que o revelou, após 14 anos. Ele assinou contrato com o time tricolor até 2027, por três temporadas.

O jogador estava no Shanghai Port, da China, há oito anos. Inicialmente, ele sua família teriam descartado uma volta ao Brasil, mas repensaram e foram convencidos pelo São Paulo a mudar de ideia.

Outro fator importante para o retorno de Oscar foi a boa aceitação da torcida são-paulina. O jogador acompanhou as reações tricolores nas redes sociais e viu que os torcedores aprovariam a sua volta, superando a saída conturbada em 2009.

O meia teve números expressivos em sua última temporada na China. Foram 16 gols e 29 assistências em 29 partidas disputadas. Antes de se transferir ao futebol asiático, o jogador defendeu o Chelsea por cinco temporadas.

Já pelo São Paulo ele realizou somente 14 jogos, mas participou do título brasileiro de 2008. Ele deixou o Tricolor no ano de 2009, quando se transferiu de forma tumultuada ao Internacional.