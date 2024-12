Confira a programação detalhada de janeiro do Musel de Futebol

O Museu do Futebol promete grandes atrações já para o início de 2025. Localizado no Estádio Pacaembu, o local contará com grandes atrações e atividades envolvendo muitos esportes. As atrações são uma maneira de mostrar ao público como funciona determinado esportes, além de contar histórias.

O projeto esportivo "Com a Bola Toda" se destaca por oferecer atividades esportivas gratuitas, realizadas com bola e em equipe, para crianças e adolescentes, com o acompanhamento de profissionais de educação física. As modalidades incluídas serão: Basquete, Futebol, Futebol de 5 e Voleibol.

Além disso, o Museu promoverá mais uma edição do "Férias no Museu", um espaço recreativo repleto de atividades culturais, educativas e brincadeiras ao ar livre, voltadas para a primeira infância e para as famílias.

Em cartaz atualmente, com exposição temporária, está o "Vozes da Várzea", em horário de funcionamento do Museu. A exposição convida o público a mergulhar em histórias e memórias do futebol de várzea na cidade de São Paulo, celebrando suas múltiplas vozes.

De terça a sexta-feira, o Museu do Futebol oferece o projeto "Museu Amigo do Idoso", atendendo pessoas idosas, com ou sem Alzheimer, e pessoas com deficiência. O atendimento é feito por videochamada e visa resgatar memórias afetivas de forma lúdica e acolhedora.

Também de terça a sexta, o Museu oferece "Interações Educativas Online", permitindo que turmas interajam com os educadores do Museu para aprender sobre as disciplinas estudadas, com base no futebol. As atividades são realizadas por videochamada e requerem agendamento prévio.

28 de Dezembro a 19 de Janeiro (Terça a Domingo)

Projeto Esportivo "Com a Bola Toda"

10h às 17h | Local: Área externa

Descrição: Segunda edição do evento, realizado durante as férias escolares, com 18 dias consecutivos de atividades esportivas em equipe para crianças e adolescentes.

Modalidades: Basquete, Futebol, Futebol de 5 e Voleibol.

O projeto oferece acompanhamento de profissionais de educação física e estrutura adequada para a prática esportiva. As atividades são gratuitas e realizadas mediante inscrição diretamente com a equipe do projeto no local.

Entrada: Grátis.

2 de Janeiro a 19 de Janeiro (Terça a Domingo)

Férias no Museu

10h às 17h | Local: Área externa

Descrição: Espaço recreativo com atividades culturais, educativas e brincadeiras ao ar livre para crianças e famílias.

Oferece obstáculos de Parkour para crianças de 3 a 9 anos, jogos tradicionais e futebol voltados para a primeira infância e para famílias. Além disso, há programação especial com teatro, contação de histórias e oficinas aos sábados e terças-feiras.

Entrada: Grátis.

4 de Janeiro (Sábado)

Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.

Atividade Educativa - Futxit XXI

11h | Local: Zona Mista (2º andar)

Descrição: Jogo interativo que utiliza imagens históricas do futebol brasileiro para estimular leituras e reflexões.

Entrada: Grátis.

5 de Janeiro (Domingo)

Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.

Atividade Educativa - Recordes das Copas

14h | Local: Zona Mista (2º andar)

Descrição: Jogo interativo para testar e relembrar grandes feitos e ídolos das Copas do Mundo.

Entrada: Grátis.

11 de Janeiro (Sábado)

Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.

Atividade Educativa - Desafio: Copa do Mundo

11h | Local: Zona Mista (2º andar)

Descrição: Jogo interativo com perguntas sobre Copas do Mundo, desafiando os participantes a identificar informações corretas e posicioná-las no tabuleiro planisférico.

Entrada: Grátis.

12 de Janeiro (Domingo)

Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.

Atividade Educativa - Time Linha Brasil

14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro)

Descrição: Atividade que utiliza uma linha do tempo do futebol brasileiro como plano de fundo, desafiando os participantes a posicionar corretamente os eventos históricos para vencer a partida.

Entrada: Grátis.

18 e 19 de Janeiro (Sábado e Domingo)

Espaço Dente de Leite

10h30 às 16h | Local: Zona Mista (2º andar)

Descrição: Atividades lúdicas para bebês e crianças de até 3 anos, promovendo interação entre famílias e cuidadores em um ambiente convidativo.

Entrada: Grátis.

Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.

25 e 26 de Janeiro (Sábado e Domingo)

Atividade Educativa - Fut ao Alvo

11h e 14h | Local: Área externa

Descrição: Desafio de coordenação motora que estimula precisão e controle ao chutar bolas em alvos distribuídos em uma trave de futebol.

Entrada: Grátis. Visita Educativa para o Público

11h e 14h | Local: Sala Grande Área (ponto de encontro, entrada do Museu)

Descrição: Visitas guiadas realizadas pelo Núcleo Educativo, explorando as exposições do Museu.

Participação: Gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Grupos de até 15 pessoas.



