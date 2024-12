Memphis tenta viabilizar amistoso entre Corinthians e clube africano

O atacante Memphis Depay está tentando viabilizar um amistoso entre o Corinthians e o Asante Kotoko, equipe da primeira divisão de Gana. O jogador do Timão tornou isso público na visita que fez ao centro de treinamento da equipe ganesa, em um papo com os jogadores do elenco.

"Estou tentando viabilizar um jogo amistoso entre vocês e meu time no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Tomara que aconteça, para vocês mostrarem o talento de vocês no amistoso", comentou Memphis ao 3 Sports.

Memphis Depay visited Asante Kotoko's training base, Adako Jachie, ahead of the Porcupine Warriors' league game against Bibiani GoldStars on Friday. The Dutch forward says he is brain storming behind the scenes to get Kotoko a good training pitch. Additionally, Depay revealed... pic.twitter.com/64mH5jLzZU ? #3Sports (@3SportsGh) December 26, 2024

O último título nacional do Asante Kotoko, um dos clubes mais tradicionais de Gana, ocorreu na temporada 2021/2022. Na visita às dependências do clube, Memphis também disse que pretende trazer melhorias ao campo do CT da equipe.

Memphis está passando as férias em Gana, terra natal de seu pai. Mesmo assim, o jogador não se desconecta do Corinthians, tendo neste período gravado um clipe vestindo a camisa da equipe e postado nas redes sociais imagens de crianças corintianas usando sua característica faixa na cabeça.

Recentemente, também em Gana, Memphis publicou uma foto do momento em que estava em uma chamada de vídeo com o meia Paul Pogba, ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Timão.