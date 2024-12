Haaland perde pênalti, City empata com o Everton e segue sem vencer no Inglês

O Manchester City teve mais um jogo de azar nesta quinta-feira. A equipe de Pep Guardiola empatou em 1 a 1 com o Everton, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Bernardo Silva marcou para os donos da casa, mas Ndiaye igualou tudo. O atacante Erling Haaland, do City, ainda perdeu um pênalti, defendido por Pickford.

Com o empate, o Manchester City chegou aos 28 pontos em 18 jogos, ocupando o sexto lugar. O Everton alcançou os 17 pontos em 17 partidas, estando na 15ª colocação.

O próximo jogo do Manchester City na competição é neste domingo, quando visitará o Leicester City, às 11h30 (de Brasília). Por sua vez, o Everton irá receber o Nottingham Forest no mesmo dia, às 12h, também pela Premier League.

Primeiro Tempo

A primeira chance de perigo do jogo veio logo aos três minutos. Após cobrança curta de escanteio, Gvardiol cabeceou na trave do goleiro Pickford.

O City chegou ao gol com 13 minutos no relógio. Bernardo Silva recebeu em profundidade e com um toque sutil venceu o goleiro Pickford e marcou para os donos da casa.

Porém, o Everton empatou aos 36 minutos. Após falha de Akanji em não conseguir cortar um cruzamento, Ndiaye dominou a bola e finalizou no ângulo de Ortega, que não teve chances.

Segundo Tempo

Com cinco minutos da segunda etapa, o City voltou a assustar. Savinho finalizou com força e Pickford defendeu. No rebote, Kovacic chutou com perigo.

Um minuto depois, Savinho sofreu pênalti e Haaland foi para a cobrança. O norueguês cobrou e perdeu a penalidade, defendida por Pickford.

No fim, mesmo com muita pressão, o City não conseguiu seu segundo gol. Aos 46, Rico Lewis teve a última chance da equipe, mas finalizou para fora.