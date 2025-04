Abel diz que tem prejudicado Felipe Anderson e elogia atuação do meia contra o Cerro: "Tem qualidade"

O meio-campista Felipe Anderson ganhou nova chance no Palmeiras, nesta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores. O camisa 7 do Verdão terminou o jogo como um dos destaques e depois da última temporada fraca, tem aproveitado o novo ano para ganhar confiança e reencontrar seu auge.

Felipe Anderson começou no banco de reservas, mas foi acionado aos dez minutos do primeiro tempo após Raphael Veiga apresentar um problema no ombro. O treinador decidiu mexer taticamente na equipe e colocou Felipe atuando mais pela direita, como vinha jogando pela Lazio, onde teve grande destaque antes de chegar ao Verdão.

Em 78 minutos disputados, teve uma grande chance criada, dois passes decisivos, teve 85% de acerto de passes, 80% de aproveitamento em duelos ganhos pelo chão além de ter acertado dois dribles em três tentativas, de acordo com dados do Sofascore. Por fim, deu uma assistência para o gol de Richard Ríos, aos 40 do primeiro, tempo.

Abel admitiu que essa é a posição que ele pode mais render, mas justificou o motivo por escalá-lo em outras funções: lesões e necessidades táticas da equipe.

"Acho que aquela posição é onde ele pode nos dar mais. É bom para ele, para os torcedores também passarem algum carinho para o Felipe Anderson. Nós jogamos juntos. Sei da exigência deles. Ainda hoje estava aí o Gabriel Jesus e disse 'tudo que vocês ganharam e não facilitam uma'. Conhece bem a casa, os torcedores e nossos jogadores sabem disso. É bom vê-lo mais feliz, dinâmico. Sempre digo isso, é mais fácil, quando têm mais paciência. Ele tem qualidade, jogou em clubes extraordinários", disse Abel.

"É verdade que neste ano em função das lesões temos tido, já jogou de 7, 10, 11. Se calhar, é uns dos que mais tenho prejudicado em função das necessidades da equipe e das lesões que temos. É bom vendo fazendo um bom jogo que vamos tendo. Acho que pode jogar muito bem ali, mesmo fechando o corredor como lateral, como fez hoje. É um atleta robusto físico, com técnica que pode nos ajudar", seguiu o treinador.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho de 2024, mas não fez brilhar os olhos dos torcedores logo de cara. Neste ano, foi desfalque por longo período após passar por problemas físicos, mas tem se recuperado jogando em sua nova e velha posição, tendo ganhando mais chance com lesão de Mauricio e baixa de Veiga. Apesar da preferência, o jogador colocou-se à disposição de Abel para qualquer função.

"Tem jogadores que chegam e encaixam muito rápido no estilo do jogo, eu demorei um pouquinho mais, mas como eu sempre fiz na minha carreira, em todos os lugares que eu cheguei, eu abaixei a cabeça, treinei, trabalhei, me coloquei à disposição para jogar em qualquer posição que o clube precisar", disse Felipe Anderson após o jogo.

Felipe Anderson se reapresenta com o restante do elenco na quinta-feira para dar início à preparação para o jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.