São Paulo reencontra dois ex-rivais no próximo confronto da Libertadores

Nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo enfrentará o Alianza Lima em um duelo que promete ser marcado por reencontros. Dois veteranos do futebol sul-americano, Paolo Guerrero e Hernán Barcos atualmente defendem o clube peruano e possuem histórico de rivalidade contra o Tricolor.

Paolo Guerrero, aos 41 anos, retornou ao Alianza Lima em setembro de 2024, clube onde foi formado. Com passagens por diversos times brasileiros, dentre eles o Corinthians, pelo qual conquistou Libertadores e Mundial de Clubes, o atacante peruano é o maior artilheiro da seleção de seu país.

Desde seu retorno, Guerrero tem sido peça fundamental no ataque do Alianza, com sete gols e uma assistência em 17 partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Hernán Barcos, de 40 anos, também integra o elenco do Alianza Lima. Conhecido dos torcedores brasileiros por suas atuações no Palmeiras, o atacante argentino tem demonstrado sua capacidade goleadora na atual edição da Libertadores, com gols decisivos marcados nas fases preliminares.

A presença de Guerrero e Barcos adiciona uma camada extra de interesse ao confronto, especialmente para os torcedores do São Paulo, que lembram das atuações dos atacantes por seus antigos rivais. O técnico do Alianza Lima, Nestor Gorosito, enfrenta o desafio de decidir entre os dois experientes centroavantes para a titularidade, uma vez que ambos têm mostrado desempenho consistente.

Na estreia da competição continental, o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, e aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos. Caso derrote o Alianza por três gols de diferença, a equipe comandada por Zubeldía assume a ponta da chave.