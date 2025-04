Fluminense quer seguir 100% na Sul-Americana; Atlético-MG e Vitória atrás da primeira vitória

O Fluminense iniciou a Copa Sul-Americana da melhor forma e quer manter o ritmo na segunda rodada. Nesta quinta-feira, recebe o San Jose, da Bolívia, em seu primeiro jogo em casa na competição. Atlético-MG e Vitória são os outros brasileiros em campo, em busca do primeiro triunfo.

Mesmo jogando fora de casa na estreia, o Fluminense fez o suficiente para bater o Once Caldas, da Colômbia, por 1 a 0, chegando a três pontos no Grupo F. O desafio da vez é o San Jose no Maracanã, às 21h30. O adversário ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Unión Española, do Chile, no primeiro jogo.

Já o Atlético-MG buscará sua primeira vitória diante do Deportes Iquique, do Chile, às 21h30, também estreando na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Na estreia pelo Grupo H, os brasileiros empataram sem gols com o Cienciano, do Peru, enquanto os chilenos perderam do Caracas, da Venezuela, por 2 a 1.

Por fim, o Vitória será o único brasileiro a atuar fora de casa, às 19h, quando visita o Defensa y Justicia, da Argentina, no Norberto Tomaghello, na capital Buenos Aires. Em sua estreia no Barradão, o time brasileiro ficou no 1 a 1 com a Universidad de Quito, do Equador, enquanto os argentinos empataram sem gols com o Cerro Largo, do Uruguai, pelo Grupo B.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

19h

Defensa y Justicia (ARG) x Vitória

21h30

Fluminense x San Jose (BOL)

Atlético-MG x Deportes Iquique (CHI)

Guaraní (PAR) x Nacional Potosí (BOL)

Universidad Quito (EQU) x Cerro Largo (URU)