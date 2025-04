Santos não ganha do Fluminense fora de casa desde 2018; relembre última vitória

O Santos visita o Fluminense neste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para vencer, o Peixe terá que quebrar um tabu de quase sete anos.

A equipe praiana não sabe o que é vencer o rival carioca fora de casa desde junho de 2018. Naquela ocasião, o Santos venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, marcou o gol do triunfo santista.

Após o confronto, o clube da Baixada Santista nunca mais conseguiu derrotar o Tricolor Carioca no Rio de Janeiro. O Peixe visitou o Flu cinco vezes, entre os anos de 2019 e 2023, e acumulou três derrotas e dois empates.

Entre os confrontos, a pior derrota sofrida pelo Santos aconteceu em 2020, quando o Fluminense venceu por 3 a 1. Luccas Claro, Nino e Marcos Paulo marcaram para os mandantes, enquanto Marinho fez para o time praiano.

Vale ressaltar que as equipes não se enfrentaram no ano passado. O Santos foi rebaixado da elite do futebol brasileiro em 2023 e disputou a Série B em 2024.

O Santos busca vencer pela primeira vez no Brasileiro, enquanto o Fluminense corre atrás do segundo triunfo consecutivo. A bola rola para o duelo a partir das 19h30 (de Brasília).