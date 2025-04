Abel analisa ansiedade de Flaco López e Vitor Roque por gols e exalta dupla: "Margem de produção absurda"

O Palmeiras passou, recentemente, por um período de baixa no ataque e ficou três jogos sem marcar. Nesta quarta-feira, a equipe de Abel Ferreira venceu o Cerro Porteño, por 1 a 0, pela segunda rodada da Libertadores. Richard Ríos anotou o único gol do jogo no Allianz Parque. O placar poderia ter sido maior, não fosse os tentos anulados de Flaco López e Vitor Roque.

O técnico Abel Ferreira foi questionado sobre a fase da dupla do Verdão e saiu em defesa dos atletas. Vitor Roque começou entre os titulares, marcou no segundo tempo e teve o lance anulado. O treinador do Verdão até questionou a arbitragem alegando que o lance não estava impedido. Assim, o camisa 9 chegou ao sétimo jogo sem marcar.

Do outro lado, Flaco López, que perdeu a posição com a chegada de Roque, entrou no decorrer do jogo e teve três chances para fazer antes de estufar a rede nos acréscimos e ver o árbitro levantar o braço indicando impedimento. O atacante vive um jejum menor que o companheiro de equipe já que marcou no jogo contra o Sport, que antecedeu o duelo da Libertadores.

"Não podemos mentir. Os centroavantes vivem de gols. Mas como treinador, há um trabalho maior do que só fazer gols. Às vezes é uma questão de paciência e timing. Acho que hoje, no meu VAR, era gol. Dá confiança aos jogadores, mas eles sabem que acreditamos neles, o Flaco e Roque. Podem jogar juntos também, mas hoje não foi preciso. Acredito muito neles, o clube também. São jovens com margem de produção absurda", disse.

"Os gols trazem confiança e eles precisam disso. Vamos continuar analisando o melhor caminho para fazer gols. Acho que o Flaco entrou pouco tempo. Mas as vezes é isso: estar preparado e ter duas para fazer. Ninguém mais do que os dois querem fazer gols, mas sem criar essa ansiedade, vão aparecer de forma natural. Continuar a focar no trabalho, no nosso processo, caminho para o gol, marcações. As chances vão aparecer e quando entrar, vamos ficar contentes", seguiu o treinador.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.