Corinthians se despede de Yasmin, jogadora histórica do clube; confira

O Corinthians se despediu da lateral esquerda Yasmin na tarde desta quinta-feira. A defensora é a jogadora com mais títulos na história da equipe feminina do Timão, com 17.

Pelo Corinthians, em duas passagens, Yasmin disputou 237 partidas, com 18 gols marcados. Na última temporada, a atleta atuou 30 vezes (24 como titular), com dois gols e seis assistências. A jogadora também se destacou na Seleção Brasileira, com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Campeã de tudo, a que mais levantou taças e com uma identificação imensa com a nossa camisa. Em 2025 a Yasmim não estará conosco, mas sua história seguirá eternamente dentro dos nossos corações. Agradecemos por todo o tempo que esteve aqui, Yas! O Timão será sempre a sua casa", escreveu o Corinthians no X.

Além de Yasmin, o Corinthians não contará com as atacantes Gabi Portilho e Millene em 2025. As atletas optaram por não renovar seus vínculos com o clube.

Em 2024, o Corinthians conquistou a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da modalidade. A equipe, no entanto, finalizou o ano com um gosto amargo, sendo vice para o rival Palmeiras no Campeonato Paulista.

Veja os títulos conquistados pela Yasmin com a camisa do Timão:

4 Copas Libertadores (2017, 2021, 2023 e 2024)



6 Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)



3 Campeonatos Paulistas (2020, 2021 e 2023)



3 Supercopas (2022, 2023 e 2024)



1 Copa Paulista (2022)