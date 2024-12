Corinthians: Palacios é negócio desastrado que pode funcionar, diz Milly

O retorno de Diego Palacios em um bom momento do Corinthians pode fazer de uma trapalhada do clube mais um bom reforço, afirmou Milly Lacombe, no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

Milly disse que a chegada do atleta em meio ao tratamento de uma lesão claramente não foi um bom negócio, mas a situação ainda pode mudar.

Ele fez um, dois jogos e está no Departamento Médico há um ano. É mais uma dessas contratações destrambelhadas do Corinthians. Agora, com o jogo do Corinthians tendo virado emocionalmente dentro de campo, pode ser que ele dê certo. O Corinthians passou o ano com problemas na lateral esquerda.

Milly Lacombe

