Chelsea é superado pelo Fulham e pode perder a vice-liderança do Inglês nesta rodada

Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Fulham no Stamford Bridge e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Cole Palmer, enquanto Harry Wilson e Rodrigo Muniz viraram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Enzo Maresca ficou com os mesmos 35 pontos, na vice-liderança da competição. O time quebrou a sequência de nove jogos sem perder e ainda pode ceder a posição para o Arsenal, que apresenta 33, em quarto. O rival encara o Ipswich, nesta sexta-feira. Do outro lado, o Fulham pulou para oitavo, agora com 28 somados.

O Chelsea retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Ipswich Town, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Portman Road. Já no domingo, também pela 19ª rodada, o Fulham encara o Bournemouth no Craven Cottage. A partida acontece às 12h.

Os gols

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Cole Palmer recebeu o passe de Levi Colwill, fez bonita jogada individual e bateu no canto direito do goleiro Bernd Leno.

Já aos 37 da etapa final, Timothy Castagne, de cabeça, tocou para Harry Wilson, dentro da pequena área. Assim, o companheiro, também de cabeça, desviou para as redes e deixou tudo igual.

No entanto, o Fulham não parou e virou a partida. Aos 50, o brasileiro Rodrigo Muniz recebeu de Sasa Lukic e estufou as redes.

Veja os resultados de outros jogos desta quinta-feira pela Premier League:

Bournemouth 0 x 0 Crystal Palace

Newcastle 3 x 0 Aston Villa

Nottingham 1 x 0 Tottenham

Southampton 0 x 1 West Ham