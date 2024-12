Chegada de Caixinha pode dar nova vida a Morelos no Santos; entenda

A contratação de Pedro Caixinha pode ser benéfica a Alfredo Morelos no Santos. O novo técnico do Peixe já trabalhou com o atacante, que está retornando de empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia.

O contrato do jogador de 28 anos com a equipe colombiana acaba no dia 31 de dezembro de 2024. Até o momento, o clube estrangeiro não conseguiu acertar a permanência do atleta. Assim, ele deve voltar à Vila Belmiro.

Morelos e Caixinha trabalharam juntos no Rangers, da Escócia, em 2017. Foram 15 jogos, dos quais o atacante foi titular em 13 e marcou oito gols.

O colombiano foi contratado pelo Santos em meados de 2023, com boas expectativas, mas nunca conseguiu se firmar. Foram 20 compromissos, sendo nove entre os 11 iniciais, além de quatro bolas na rede e uma assistência.

Com o baixo aproveitamento, Morelos acabou sendo emprestado ao Atlético Nacional em 18 de julho de 2024. Pela equipe, foram 27 embates, 11 gols e dois passes para tentos. Ele foi decisivo nas conquistas da Copa da Colômbia e do Campeonato Colombiano.

Agora, portanto, o centroavante pode voltar ao Santos e espera que este reencontro com Pedro Caixinha possa render bons frutos.

Ano que vem, o Peixe irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.