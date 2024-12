'Fico' de Dudu custou ao Palmeiras valor de prêmio pelo vice do Brasileirão

Dudu já virou a página. O atacante foi anunciado pelo Cruzeiro na última segunda-feira (23), mas o "fico" do jogador do Palmeiras no meio da temporada ainda incomoda a diretoria alviverde.

O que aconteceu

O UOL apurou que a permanência de Dudu em junho custou mais de R$ 40 milhões ao Palmeiras. O clube tinha acertado a venda do atleta para o Cruzeiro por 4 milhões de dólares (R$ 24,6 na cotação atual) e economizaria os salários, 13º e férias do jogador neste período.

Dudu tinha aceitado se transferir para a Raposa, mas, quando o Cruzeiro fez o anúncio, o jogador recebeu lideranças da Mancha Alviverde que o convenceram a ficar. O episódio deixou a presidente Leila Pereira muito incomodada, e ela deu uma entrevista afirmando que o ciclo de Dudu tinha acabado no Palmeiras e queria que ele não desiste da saída.

Palmeiras recebeu valor similar pelo vice-campeonato brasileiro desta temporada. O Alviverde faturou R$ 45,7 milhões pela segunda posição na competição.

Dudu recebeu poucas oportunidades, mas não justificou sua permanência no clube. Ele não fez gol e não deu assistência em 19 jogos disputados.

Dudu preferiu não receber uma homenagem da torcida organizada e deixou o Palmeiras sem nenhum evento especial. Até mesmo as fotos com seus troféus na Academia de Futebol foram canceladas.

Dudu prometeu explicar negócio frustrado

Contra o Vasco, Dudu voltou a ser relacionado para um partida do Palmeiras após 10 meses Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Dudu deu sua primeira entrevista após o acerto com o Cruzeiro e afirmou que vai explicar o "contratempo" que aconteceu no meio deste ano.

"No meio do ano, houve aquele contratempo, mas no momento certo vamos explicar melhor o que aconteceu. Fico feliz pela confiança do Alexandre [Mattos, CEO do clube] e do Pedrinho [dono da SAF cruzeirense], do carinho e respeito que tiveram comigo. A palavra que dei, estou cumprindo agora", afirmou.

O atacante também disse que se preparou por cinco meses para chegar bem no novo clube.

"Eu me preparei quatro, cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem. Espero contar com o apoio do torcedor para fazermos um grande ano. A gente está chegando para completar esse elenco e ter um time unido e mais forte. Prometer título é difícil, mas podemos prometer vontade e dedicação", concluiu.