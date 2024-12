A temporada do Vasco teve muitos altos e baixos em 2024. Foram muitos momentos de irregularidade, mas o Cruzmaltino também deixou boas memórias na mente do torcedor. Por isso, a Gazeta Esportiva listou os cinco grandes momentos do Vasco em 2024, veja abaixo:

1 - A volta de Philippe Coutinho

Um dos pontos altos do Vasco em 2024 foi a volta do ídolo Philippe Coutinho. O meia foi revelado no clube e depois teve grandes passagens na Europa, principalmente no Liverpool. O jogador está emprestado pelo Aston Villa até a metade do ano.

Leandro Amorim / Vasco

2 - A chegada até as semifinais da Copa do Brasil

A campanha na Copa do Brasil também foi marcante. O Vasco da Gama chegou até as semifinais da competição com grande apoio da torcida. Entretanto, acabou caindo para o Atlético-MG.

Matheus Lima / Vasco

3 - Classificação nos pênaltis contra o Athletico-PR

Jogando na Ligga Arena, o Vasco foi buscar nos pênaltis a classificação contra o Athletico-PR na Copa do Brasil. O Cruzmaltino venceu a ida por 2 a 1, mas perdeu o segundo jogo pelo mesmo placar. Nas penalidades, Léo Jardim defendeu o chute de Canobbio e ajudou o Gigante da Colina avançar.

Matheus Lima / Vasco

4 - Classificação nos pênaltis contra o Fortaleza

Ainda pela Copa do Brasil, o Vasco também se classificou nos pênaltis contra o Fortaleza, mas desta vez, em São Januário. O confronto era válido pela terceira fase da competição, sendo decidido pelo erro de Kervin Andrade nas penalidades.

Matheus Lima / Vasco

5 - Sequência positiva no Campeonato Brasileiro

Durante junho e agosto, o Vasco conseguiu uma ótima sequência no Campeonato Brasileiro. Em um recorte de 11 jogos, o Cruzmaltino venceu seis deles, empatou três e perdeu apenas dois, conseguindo pontos importantes para se manter na briga pela Libertadores naquele momento.

Leandro Amorim / Vasco