Os cinco grandes momentos do Fluminense em 2024

O ano de 2024 foi de muito sofrimento para o torcedor do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras lutou até a última rodada para escapar do rebaixamento no Brasileirão e conseguiu após muito sofrimento durante a temporada. Entretanto, o ano também teve alguns altos e, assim, a Gazeta Esportiva decidiu listar os cinco grandes momentos do Flu na temporada, veja abaixo:

1 - A volta de Thiago Silva

Após muitos anos no futebol europeu, onde se tornou um dos melhores zagueiros do mundo, Thiago Silva voltou ao Fluminense. O jogador se tornou capitão e peça indispensável no time do técnico Mano Menezes, contribuindo para ajudar o Flu a escapar do rebaixamento.

Marina Garcia / Fluminense FC

2 - Vitória no Allianz na última rodada

O Fluminense chegou muito pressionado contra o Palmeiras na última rodada, onde ainda lutava para não cair. Porém, com muita garra, o Tricolor Carioca bateu o Verdão por 1 a 0 com gol de Kevin Serna e se livrou de vez da segundona.

Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

3 - A conquista da Recopa Sul-Americana

Ainda com Fernando Diniz no comando, o Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana deste ano, em cima da LDU, algoz da Libertadores de 2008. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0, mas reverteu o agregado ganhando por 2 a 0 no Maracanã, com direito a gol de pênalti nos acréscimos de Jhon Arias.

Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

4 - Classificação contra o Grêmio na Libertadores

Um dos pontos altos da temporada do Flu foi a classificação sobre o Grêmio na Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor Carioca perdeu por 2 a 1 e devolveu o mesmo placar na volta. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Fábio e o Fluminense avançou.

Marina Garcia / Fluminense FC

5 - Vitória contra o Flamengo no Brasileirão

Um dos jogos importantes para o Flu escapar do rebaixamento no Brasileirão foi o clássico contra o Flamengo, pela 30ª rodada da competição. Atuando como mandante, o Time de Guerreiros venceu o Mengão por 2 a 0, com gols de Lima e Jhon Arias.

Marcelo Gonçalves / Fluminense FC