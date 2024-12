Grêmio quer Gustavo Quinteros, mas Vélez promete dificultar saída do técnico

A diretoria do Grêmio segue com o desafio de buscar um novo treinador para a temporada 2025. Sem Pedro Caixinha, que acertou com o Santos, o nome cogitado pelo clube de Porto Alegre é o do treinador Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina.

Mas a missão de acertar com o comandante não será fácil. O Vélez Sarsfield promete dificultar uma transferência e conta com Quinteros para o próximo ano.

"O Quinteros me deu a sua palavra que continuará por aqui. Confio no que ele falou, então estamos fazendo a pré-temporada", explicou nesta segunda-feira o presidente do time argentino, Fabián Berlanga, em entrevista à Rádio Guaíba.

Quinteros chegou a ser procurado recentemente por outro time brasileiro: o Santos. Dirigentes do time paulista foram até a Argentina para conversar com o técnico, mas a negociação não evoluiu.