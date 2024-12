5 grandes momentos do Grêmio na temporada 2024

Apesar passar por certas dificuldades em 2024, a temporada do Grêmio teve bons momentos, e por isso a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco deles, veja abaixo:

1- Título Estadual

No dia 6 de abril, o Grêmio bateu o Juventude por 3 a 1 no jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho e se sagrou campeão do torneio. Inclusive, foi a sétima conquista consecutiva do Imortal na competição.

Lucas Uebel/Grêmio

2- Classificação na Libertadores

Apesar de não ter feito uma campanha muito consistente na fase de grupos da Libertadores, o Grêmio conseguiu se classificar em um grupo que contava com Estudiantes, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Huachipato, do Chile. O time comandado por Renato Gaúcho ficou em segundo lugar e garantiu a vaga nas oitavas de final.

Lucas Uebel/Grêmio

3- Braithwaite

A contratação do dinamarquês Braithwaite surpreendeu a todos e deu resultado dentro de campo. O atacante fez boas partidas pelo Grêmio e terminou a temporada com oito gols marcados em 20 jogos, além de ter distribuído duas assistências.

Lucas Uebel/Grêmio

4- Volta à Arena

Devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Grêmio ficou sem utilizar sua Arena por cerca de quatro meses. A volta ao estádio, dia 1º de setembro, contra o Atlético-MG, foi emocionante e de muita importância para o clube.

Lucas Uebel/Grêmio

5- Livramento do rebaixamento

O Grêmio ficou na parte de baixo da tabela durante quase todo Campeonato Brasileiro e conseguiu se livrar oficialmente do rebaixamento apenas na 37ª rodada, quando venceu o São Paulo por 2 a 1 dentro de sua casa. A vitória trouxe alívio aos gremistas.

Lucas Uebel/Grêmio