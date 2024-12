Movimentações no mercado mostram intenção do Fluminense rejuvenescer elenco

Após brindar a torcida com um ano mágico em 2023, com a conquista da Libertadores, o Fluminense sofreu muitos sustos em 2024. Um time sem intensidade não foi nem sombra da equipe do ano anterior e passou um sério risco de rebaixamento no Brasileirão. Por isso, a diretoria quer uma mudança de perfil da equipe, pensando até no Mundial de 2025.

Até o momento, as chegadas e saídas deixam clara a intenção de o Fluminense contar com um elenco mais jovem. A equipe era formada basicamente por jogadores com mais de 30 anos e até com peças com 40 anos, como o zagueiro/volante Felipe Melo e o goleiro Fábio.

Todos os jogadores que já deixaram o elenco têm mais de 30 anos. Além do próprio Felipe Melo, o clube anunciou as saídas do lateral Diogo Barbosa (32 anos) e do goleiro Felipe Alves (36).

As reposições prometem trazer peças mais jovens para o técnico Mano Menezes. O Fluminense já definiu a chegada do volante Hercules, do Fortaleza, de apenas 24 anos.

Para o gol, o Tricolor deve apresentar o goleiro Lucas Arcanjo, de 26 anos, destaque do Vitória em 2024. Seria uma forma de adaptá-lo ao clube em 2025, durante o último ano de contrato do experiente Fábio, de 44 anos.