Título palmeirense do Campeonato Paulista de 1974 completa 50 anos

O Palmeiras lembrou a final do Campeonato Paulista 1974 por meio de suas redes sociais. Neste domingo, a conquista do time comandado por Ademir da Guia completa 50 anos.

"Exatos 50 anos do nosso 17º Paulista! No Morumbi lotado com mais de 120 mil pessoas, vencemos o rival por 1 a 0 e conquistamos o estadual em 1974!", destacou o Alviverde.

Exatos 5??0?? anos do nosso 17º Paulista! ? No Morumbi lotado com mais de 120 mil pessoas, vencemos o rival por 1 a 0 e conquistamos o estadual em 1974! ? Palmeiras 1×0 Corinthians

? Ronaldo#AvantiPalestra#MemóriaAlviverde pic.twitter.com/YVVWN7IwlD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 22, 2024

Na final do Campeonato Paulista, o time de Palestra Itália ganhou por 1 a 0 do Corinthians. O ex-atacante Ronaldo entrou para a história palmeirense ao marcar o gol que definiu a partida.

Com isso, o Corinthians viu a sua agonia sem títulos aumentar ? o rival palmeirense não levantava uma taça desde 1954. O Timão conseguiu voltar a ganhar uma competição apenas em 1977, ao bater a Ponte Preta na decisão paulista.