Confira os cinco principais jogadores do futebol paulista em 2024

O ano de 2024 chegou ao fim para o futebol brasileiro. Com isso, saiba quem foram os jogadores do futebol paulista que mais se destacaram na temporada.

Estevão - Palmeiras

O jovem atacante Estevão foi um dos principais nomes não só do futebol paulista, mas também do futebol brasileiro, em 2024. Ao todo, o camisa 41 do Palmeiras marcou 19 gols e deu 12 assistências na temporada, sendo o grande destaque do time de Abel Ferreira. O jogador, inclusive, quebrou o recorde de Neymar e se tornou o atleta sub-17 com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. A joia alviverde somou 21 contribuições na competição e seu bom desempenho ano lhe rendeu a convocação para a Seleção Brasileira.

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Yuri Alberto - Corinthians

Apesar de ter começado o ano mal, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, encerrou 2024 em alta. O camisa nove fez um primeiro semestre abaixo do esperado, assim como o próprio Alvinegro, que viveu uma temporada turbulenta. Porém, o jogador de 23 anos foi o grande destaque da arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, marcando gols em todos seus últimos oito jogos no torneio. Ao todo, ele possui 31 bolas na rede e sete assistências no ano.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rodrigo Garro - Corinthians

Outro corintiano que se destacou positivamente foi o argentino Rodrigo Garro. O meia foi o jogador mais regular do Timão, contribuindo com 13 gols e 14 assistências ao longo da temporada. O atleta disputou 36 dos 38 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e foi, junto com Yuri Alberto, o melhor jogador do time paulista no ano.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Hugo Souza - Corinthians

Contratado pelo Corinthians em julho, Hugo Souza chegou para substituir Carlos Miguel, que era o titular da equipe após a saída de Cássio. O atleta de 25 anos rapidamente se destacou e ganhou a posição. Com atuações decisivas contra Grêmio e RB Bragantino, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, respectivamente, o goleiro foi um dos nomes mais importantes do Alvinegro Paulista em 2024. Ele sofreu 34 gols em 34 jogos com a camisa do Timão.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Lucas Moura - São Paulo

O principal destaque do São Paulo na temporada foi o meia atacante Lucas Moura. Apesar de ter perdido o pênalti no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, o atleta de 32 anos foi o jogador do elenco são-paulino com mais participações em gols no ano, com 14 bolas na rede e dez assistências. Assim como Estevão, o camisa sete do Tricolor Paulista também foi convocado para a Seleção Brasileira.

Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net