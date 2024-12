The Strongest cogita mandar jogo contra o Bahia em altitude superior a 4 mil metros

O Bahia irá encarar dois adversários na disputa da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O primeiro é o The Strongest, da Bolívia. O segundo será a altitude, situação que já era conhecida pela equipe de Salvador ao tomar conhecimento do adversário no sorteio. Mas a situação pode ficar ainda pior.

O motivo: o The Strongest cogita usar uma altitude maior do que a habitual para complicar a situação do Bahia no duelo como visitante. Normalmente, o time boliviano atua em La Paz, capital da Bolívia que fica a 3.650 metros ao nível do mar.

#THE_STRONGEST EL TIGRE PODRÍA JUGAR EN EL ALTO?? La dirigencia de The Strongest inscribió el estadio Municipal de Villa Ingenio y el Hernando Siles, para jugar la fase 2 de la Copa Libertadores ante @ecbahia

La dirigencia le da luz verde para jugar en la ciudad de El Alto. pic.twitter.com/FLyry6ymiB ? Jhulisa Rushel (@jhulisa_rushel) December 20, 2024

Os dirigentes do The Strongest analisam a chance de atuar na cidade vizinha de El Alto. Assim, o clube utilizaria o Municipal de Villa Ingenio, que tem uma altitude de 4.090 metros. Seria uma dificuldade extra para os atletas brasileiros.

O Bahia irá enfrentar o The Strongest fora de casa pela Libertadores no dia 18 de fevereiro. O duelo de volta, na cidade de Salvador, será disputado na semana seguinte, no dia 25.