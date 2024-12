Martinelli celebra mais um gol pelo Arsenal em goleada contra o Crystal Palace

Autor do quarto gol do Arsenal na vitória por 5 a 1 contra o Crystal Palace, Gabriel Martinelli voltou a celebrar um tento no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de posição após Saka sair machucado ainda no primeiro tempo, o atacante brasileiro balançou as redes pela quarta vez na Premier League.

"Realmente, fizemos mais uma grande partida e construímos uma bela vitória. Infelizmente, o Saka não pôde continuar e tive que mudar de lado ainda no primeiro tempo. Mas gosto de jogar por ali também e fico feliz por ter ajudado com mais um gol", afirmou Martinelli.

Entre os brasileiros nesta edição do Campeonato Inglês, o atacante do Arsenal é o segundo que mais marcou gols, atrás apenas de Matheus Cunha, do Wolverhampton, que tem oito. Martinelli ainda tem duas assistências na competição e soma um gol na Liga dos Campeões.

Xará de Martinelli, Gabriel Jesus também foi destaque neste sábado, tendo marcado os dois primeiros gols dos Gunners no jogo. O ex-jogador do Palmeiras chegou a cinco bolas na rede nos últimos dois jogos, após marcar um hat-trick contra o mesmo rival, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira.

O Arsenal voltará a campo na sexta-feira (27), contra o Ipswich Town, às 17h15 (de Brasília), no Emirates Stadium. Esta será a última partida dos Gunners em 2024. Com a goleada contra o Palace, o Arsenal chegou aos 33 pontos e se manteve na terceira colocação, na cola dos líderes Liverpool e Chelsea.