Fluminense se aproxima do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória

O Fluminense mantém as conversas com o Vitória e conseguiu avançar na negociação pelo goleiro Lucas Arcanjo, um dos destaques do time baiano no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca deve usar jogadores na operação.

Segundo o canal Canto Rubro-Negro, o Fluminense está disposto a enviar o goleiro Vitor Eudes e o atacante Isaac para o Vitória, que avalia os nomes oferecidos.

Além de ceder dois jogadores ao clube baiano, o Tricolor Carioca também deve fazer um pagamento na casa de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões) para contar com o goleiro de 26 anos.

Lucas Arcanjo é revelado pelo Vitória e foi um nome importante no retorno do time à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra conseguiu se manter na elite e garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O Fluminense busca alguém para brigar por posição com Fábio, experiente goleiro de 44 anos, e também pensa em uma transição para o futuro.