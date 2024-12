Além de gandula, Grêmio cita atos racistas de argentinas contra jogadoras

O duelo entre Grêmio e River Plate, da Argentina, pela Ladies Cup foi encerrado prematuramente nesta sexta-feira em função de um caso de racismo. Candela Díaz, jogadora do time argentino, foi flagrada fazendo um gesto de macaco contra um gandula que trabalhava no jogo no estádio do Canindé, em São Paulo.

Em nota oficial, o Grêmio se mostrou indignado com a situação. O time gaúcho revelou ainda que "atletas também foram vítimas de palavras e gestos racistas pelas adversárias".

A confusão resultou na expulsão de seis jogadoras do River Plate: Candela Díaz, Martina Del Trecco, Keila Ojeda, Sabrina Alcaraz, Sofia Albarino e Giuliana González. Com isso, o time argentino ficou sem o número mínimo de atletas para continuar em campo, e a partida foi encerrada, garantindo a vitória por 3 a 0 ao Grêmio, conforme o regulamento.

Veja a nota oficial do Grêmio:

"Vimos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do time argentino fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube, e Marianita, pioneira do futebol feminino e uma das maiores jogadoras gremistas de todos os tempos".