Vini Jr. se antecipa à própria previsão e é melhor do mundo aos 24 anos

Vini Jr. tinha apenas oito meses no Real Madrid quando fez uma previsão sobre qual seria a idade ideal para se tornar o melhor jogador do mundo: 26 anos. Na última terça (17), ele atingiu a meta um tanto quanto antes do prazo.

Trabalho para isso (ser o melhor do mundo). Não sei quando... Gostaria de 25 ou 26 anos, em plena maturidade. Já estou jogando com os melhores e tenho 18 anos. Com 26 vou fazer tudo muito bem e jogar aqui, com os melhores jogadores, que sempre me ajudam em campo. Acho que posso vencer (melhor do mundo). Vini Jr. à rádio Cadena SER em março de 2019

Vini Jr. cumpre objetivo com antecedência

O brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo com 24 anos. Ele venceu a eleição no prêmio The Best, organizado pela Fifa.

A eleição veio pouco tempo depois de uma decepção. Vini Jr. era tido como favorito à Bola de Ouro, prêmio organizado pela revista France Football, mas viu Rodri receber a maioria dos votos dos 100 jornalistas votantes e ficou com o segundo lugar.

A votação no The Best foi mais ampla. Além de jornalistas selecionados, votaram os capitães e técnicos das seleções filiadas à Fifa e torcedores. Cada grupo teve 25% de peso no resultado final.

Vini Jr. foi do calvário ao protagonismo em seis anos no Real. Contratado junto ao Flamengo em 2018, ele demorou algum tempo a engrenar e chegou a ser preterido pelo técnico Zidane. As críticas da imprensa espanhola quanto aos erros de finalização também se fizeram presentes.

O atacante engrenou após a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Com o italiano no comando, ele assumiu a titularidade, formou dupla letal com Benzema e virou protagonista após a saída do astro francês. Na última temporada, período de avaliação para o The Best deste ano, o camisa 7 conduziu o Real ao título da Champions League e do Campeonato Espanhol.

A jornada ainda teve luta incessante contra o racismo. O atacante foi alvo de ataques racistas de torcedores rivais ao longo dos últimos anos, mas conseguiu chegar ao topo. Mesmo com o prêmio, ele vê as causas pelas quais luta como mais importantes.

[Passa] tudo que os meus pais, os meus companheiros, o Ancelotti, todos os treinadores que passaram pela pela minha carreira me disseram. Foi um bom trabalho escutar todos eles e ser resiliente porque não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil a luta que eu levo porque às vezes pode custar prêmios, mas minha luta é muito maior do que os prêmios, muito maior do que qualquer outra coisa, é sempre ajudar aos mais jovens e as pessoas que não têm voz. Vini Jr. ao SporTV após final do Intercontinental

Marco na história

Vini Jr. se tornou o sexto brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo no futebol masculino. Ele se juntou a Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Rivaldo e Kaká.

O atacante do Real Madrid é o 17° jogador diferente a ganhar o prêmio na história do The Best, da Fifa. Ele, junto de Modric e Lewandowski, são os únicos "intrusos" em uma era dominada por Messi e Cristiano Ronaldo — o argentino, inclusive, ficou em sexto na eleição deste ano. O português não foi indicado aos finalistas.