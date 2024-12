São Paulo libera promessa para negociar saída; quatro clubes fazem proposta

O São Paulo avisou ao estafe do jovem atacante Caio Matheus, conhecido como Caiobinha, que ele não faz mais parte dos planos do clube.

O que aconteceu

O Tricolor liberou o jogador para negociar sua saída. Ele não é esperado na reapresentação após o final do ano.

O estafe do jogador já se movimenta no mercado e fala em quatro propostas. Seriam dois clubes do Brasil e dois do exterior.

Caiobinha tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. A tendência é que o Tricolor mantenha um percentual de seus direitos econômicos.

O atacante tem 20 anos e teria idade para disputar essa Copinha, mas ficou fora da lista por opção técnica. O jogador já tinha perdendo espaço no sub-20 ao longo da temporada.

Ele chegou a estrear profissionalmente em 2022 e marcou um gol em duas partidas. O Tricolor, porém, identifica problemas comportamentais no atleta.