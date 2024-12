Corinthians: 6 jogadores valem mais que elenco inteiro de rival na Liberta

O Corinthians vai enfrentar o Universidad Central (VEN) na segunda fase preliminar da Libertadores. A disparidade financeira pode ser um fator importante no confronto. Ao todo, seis jogadores do atual elenco do Timão valem mais que o time inteiro do rival.

Abismo financeiro

O elenco inteiro do Universidad Central vale 5,58 milhões de euros (R$ 35,3 milhões). Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada em transferências e valores de mercado.

Garro, Yuri Alberto, Memphis, Hugo Souza, Breno Bidon e Talles Magno valem, individualmente, mais que o elenco inteiro do Universidad Central. Somados, eles estão avaliados em 61 milhões de euros (R$ 386,8 milhões).

A diferença é ainda mais expressiva levando em conta todo o elenco corintiano. O time está avaliado em 117,55 milhões de euros (R$ 745,4 milhões), cerca de 21 vezes mais que o elenco rival.

Corinthians e Universidad Central se enfrentarão em jogos de ida e volta entre os dias 19 e 26 de fevereiro de 2025. Quem avançar, vai encarar o vencedor de Barcelona-EQU e El Nacional ou um representante da Bolívia por uma vaga direta na fase de grupos.

Quanto os jogadores valem individualmente

Rodrigo Garro: 14 milhões de euros (R$ 88,7 milhões)

Yuri Alberto: 14 milhões de euros (R$ 88,7 milhões)

Memphis: 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões)

Hugo Souza: 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões)

Breno Bidon: 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões)

Talles Magno: 7 milhões de euros (R$ 44,3 milhões)

Conheça o Universidad Central

O Universidad Central fica na cidade de Caracas, capital venezuelana, foi fundado em 1950 e conquistou o primeiro título nacional na era profissional em 1957 — havia sido campeão na época amadora.

A equipe joga no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. O local tem capacidade para quase 25 mil torcedores e recebe jogos da seleção venezuelana e de outros times da capital do país. O gramado é natural.

O Universidad Central jogará a Libertadores pela primeira vez na história. A equipe conseguiu a vaga por ter terminado o Apertura, primeiro turno do Campeonato Venezuelano, na liderança.

O time é treinador por Daniel Sasso. O treinador, no entanto, tem contrato apenas até o final de 2024, mas as partes negociam uma renovação. Juan Zapata é o principal jogador da equipe — o atacante marcou 16 gols na última edição do Campeonato Venezuelano.