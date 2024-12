Galvão Bueno na Band em 2025? O que sabemos sobre a possível volta do narrador ao canal

Lendário narrador, Galvão Bueno poderia estar negociando uma volta à TV Bandeirantes, onde trabalhou de 1977 a 1980, para 2025. O jornalista Flávio Ricco noticiou que a filha e empresária de Galvão, Letícia Bueno, teve uma conversa com a alta cúpula do Grupo Bandeirantes em São Paulo nesta semana.

O Estadão confirma que de fato houve um encontro casual de Letícia com a alta cúpula em uma visita dela à emissora paulista. Porém, neste momento, tudo não passou de um "papo informal", segundo uma fonte disse à reportagem e que até esta quarta-feira, não houve qualquer negociação de Galvão para se juntar à Band. O que, claro, não inviabiliza a possibilidade disso ocorrer no futuro.

Galvão deixou as transmissões da Globo após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, tem focado o suas ações em seu próprio canal no YouTube e tem contrato ainda com a emissora, mas para outros eventos esporádicos, como o reality show Craque da Voz. Ele também participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O vínculo do narrador de 74 anos com a Globo se encerra no final de 2024. Para o ano que vem, ele já foi confirmado como a voz do Amazon Prime Video nos jogos em que a plataforma de streaming transmitir do Campeonato Brasileiro.

A Amazon fechou um pacote com a Liga Forte União (LFU) para transmitir o Brasileirão até 2029. A plataforma irá exibir as partidas de Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo e Fortaleza, entre outros que fazem parte do grupo, como mandante.