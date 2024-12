Ex-Santos, Gabriel Pirani quer voltar ao Brasil e recebe consulta de clubes

Gabriel Pirani pode voltar ao Brasil em 2025. O meia de 22 anos se destacou no DC United, dos Estados Unidos, e tem o interesse de vestir a camisa de um clube brasileiro.

Algumas equipes chegaram a consultar a situação do garoto, revelado nas categorias de base do Santos. Até o momento, contudo, nada avançou. As conversas ainda foram bem rasas.

A ideia de Pirani é voltar ao seu país de origem com um contrato de empréstimo. O meia tem vínculo com o DC United até dezembro de 2027.

Em 2024, o camisa 10 do clube de Washington fez a temporada com mais gols e a segunda com mais jogos desde que subiu ao profissional, totalizando seis tentos em 36 oportunidades. Além disso, foi convocado e defendeu o Brasil na disputa do Torneio Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris.

Natural de Penápolis, Pirani ingressou na base do Santos quando tinha nove anos de idade. Inicialmente, chegou para o sub-11, mas foi evoluindo por todas as categorias até chegar ao profissional, em 2020.

Posteriormente, Pirani foi emprestado para Cuiabá o Fluminense. No Tricolor, participou da campanha dos títulos do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores.

Em 2023, migrou para os Estados Unidos para sua primeira experiência fora do país. Ele foi emprestado pelo Santos ao DC United, que definiu sua permanência em definitivo no ano seguinte.