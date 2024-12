Ex-office boy vira influencer, vai ao Qatar e rouba cena em prêmio de Vini

Um dia você é office boy no banco, no outro está entre os restritíssimos convidados do "The Best Fifa", no Qatar, roubando a cena na premiação de Vinícius Júnior. Esta é a história do paulista Diego Oliveira de Castro, mais conhecido como Diego Freestyle, que hoje tem quase meio milhão de seguidores no Instagram e roda o mundo mostrando suas habilidades com uma bola de futebol.

Foi Diego quem berrou o nome de Vini Jr. segundos antes de o craque do Real Madrid ser anunciado como o melhor do mundo. O grito inesperado, em meio à frieza da cerimônia no Qatar, fez até mesmo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, arregalar os olhos de surpresa.

Não satisfeito, o brasileiro ainda foi a primeira pessoa a tirar uma selfie com Vinícius após o atacante receber o troféu na luxuosa solenidade no Aspire Academy, na capital qatari.

Ele desceu do palco, saiu no corredor em minha direção, e eu falei: 'salve, Vini!'. Aí ele olhou, me reconheceu e respondeu: 'salve, Diegão!'. Ele felizão, mano. Aí eu falei: 'bora tirar uma foto! Parabéns!'. Aí pá (barulho de clique)! Primeira foto foi comigo (risos).

Diego Freestyle, ao UOL

Ex-base do Corinthians viralizou imitando R10

Diego tentou ser jogador de futebol profissional. Ele ficou mais de dois anos na base do Corinthians e teve passagens por Palmeiras, Portuguesa, Matonense, entre outros. O trabalho como office boy em banco surgiu depois que desistiu do seu sonho.

Foi então que, assistindo e imitando os vídeos de seu ídolo Ronaldinho Gaúcho, começou a publicar as gravações na internet e viralizou, largando tudo para viver como freestyler.

Comecei vendo o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria ser jogador de futebol, era meu sonho, não me via fazendo outra coisa. E quando eu desisti, comecei a ver os comerciais de TV dele, do Joga Bonito e tal (antigo comercial da Nike) e fiz um vídeo imitando ele. E aí apareceu o primeiro trabalho para mim, que era ensinar o freestyle na Inglaterra e na Irlanda. Eu embarquei nessa.

Diego Freestyle

O novo trabalho o fez ter a oportunidade de cursar uma faculdade. Estudou Educação Física, foi para a China e aprendeu a ensinar o freestyle de uma forma mais didática no Shandong Luneng, famoso clube de lá.

A fama na internet se tornou inevitável e abriu as portas para virar influencer, gravando conteúdo para marcas e ampliando seus ganhos financeiros.

De fã de Ronaldinho Gaúcho, se tornou amigo do "bruxo", participando de diversos eventos ao lado não só do craque como de Falcão e outros gênios da bola.

A partir daí já são 40 países que eu fui. Estou aqui no Qatar pela quinta vez. Já joguei com o Ronaldinho Gaúcho diversas vezes. Joguei lá em Israel com ele, naquele evento Rei dos Dribles, nesses jogos beneficentes também. Hoje ele me segue no Instagram. Para mim, isso é muito especial. Eu agradeço muito a Deus, é muito gratificante. É uma coisa que eu faço que nem levo como trabalho, porque faço com muito amor. É gostoso demais estar aqui, conhecer essa galera de vários lugares do mundo. Agradeço muito a Deus por eu não ter sido jogador de futebol. Deus escreveu certinho ali e hoje estou aqui muito feliz.

Diego Freestyle

Convite veio em cima da hora e teve de comprar ternos às pressas

Diego Freestyle tinha o sonho, mas não estava preparado para ir ao The Best. Embora esteja em Doha a convite da Fifa junto com outros influencers estrangeiros, em nenhum momento, previamente, a entidade avisou que ele iria à premiação do melhor do mundo. A ação, em tese, era apenas para divulgar a final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca (MEX), nesta quarta-feira (18).

Curiosamente, ele encontrou a reportagem do UOL no dia anterior no mercado popular Souq Waqif (onde foi gravada e entrevista) e brincou: "Já pensou se eu fosse no The Best?".

O convite surgiu, de fato, no dia da premiação, em cima da hora, e só deu tempo dele ir correndo no shopping alugar um smoking com gravata borboleta para chegar na estica antes de roubar a cena no momento do anúncio.

Depois, foi só "correr para o abraço" e aproveitar o luxuoso evento, tietando ex-jogadores do naipe de Del Piero, Pirlo, Pepe e Bebeto.