Entre títulos e frustração, Palmeiras terminou os últimos três Brasileiros sem vitória na 38ª rodada

O Palmeiras conquistou dois dos últimos três Campeonatos Brasileiros e não teve vitória na última rodada em nenhum deles. Nesta temporada, o Alviverde se despediu do Brasileirão com uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque, e ficou com o vice-campeonato.

O Verdão, então, terminou o ano com um gosto amargo. A equipe chegou à última rodada com chance de ser campeão, mas, para isso, precisava vencer seu jogo e torcer pela derrota do Botafogo. Resultados que não aconteceram. Assim, o Palmeiras terminou o Brasileiro em segundo lugar, com 73 pontos.

Já em 2023, o Palmeiras conquistou o bicampeonato Brasileiro e foi para o último jogo do ano praticamente campeão. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e faturou a taça, com 70 pontos, ficando a dois pontos do vice-campeão, Grêmio.

O primeiro episódio do ???? ??? ?? ???????? tá ?! E quem abre o novo quadro da TV Palmeiras/FAM é Piquerez! Fala comigo, Pique! ???? ? https://t.co/6AuPeXW12H#AvantiPalestra pic.twitter.com/5c0GyrNFZd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 16, 2024

Enquanto isso, em 2022, o Verdão encerrou sua participação no Brasileiro com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Esse resultado colocou fim a uma sequência de 14 jogos de invencibilidade do Palmeiras na competição. Naquele momento, o Palmeiras já havia confirmado o título, com três rodadas de antecedência.

A última vez que o Palmeiras venceu seu último compromisso do ano foi em 2021. Na oportunidade, a equipe bateu o Ceará por 1 a 0, na Arena Barueri. Nessa edição do Brasileiro, o Verdão chegou à última rodada sem grandes objetivos, tanto que mandou a campo uma equipe com Crias da Academia. A equipe terminou na terceira posição, com 66 pontos. O campeão foi o Atlético-MG, com 84.

Depois da derrota no último compromisso do ano, a delegação palmeirense entrou de férias. A equipe se reapresenta na Academia de Futebol no dia 6 de janeiro para dar início à preparação para o Campeonato Paulista.